《熱門族群》市場需求強 國巨、華新科、禾伸堂11月營收齊步揚

智慧型手機、NB及車用市場需求強勁，被動元件廠—國巨公司(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)11月合併營收同步攀高，其中國巨11月合併營收為76.7億元，月增6.5%，為107年9月以後單月新高，華新科11月合併營收為34.86億元，月增6.31%，為今年單月次高，禾伸堂11月合併營收為13.93億元，較上月增加12.34%。

全球新冠肺炎疫情持續延燒對進入聖誕節消費旺季歐美市場未造成太多負面衝擊，且NB及智慧型手機需求延續，加上車用市場復甦，讓國巨、華新科及禾伸堂11月合併營收同步回升，其中國巨11月合併營收為76.7億元，較上月增加6.5%，並較去年同月增加 117.9%，為107年9月以後單月新高，累計1到11月合併營收為603.25億元，較去年同期增加58.6%。

國巨表示，11月營收較上月增加，主要是因歐美市場需求強勁及中國廠區工作天數已回復正常，由於農曆年前大中華生產廠區招工已漸不易，公司將盡全力維持穩定的產能利用率以因應客戶端的需求，但仍無法提升成品庫存水位；雖然全球的疫情仍舊嚴峻，國際貿易爭端的不確定性高，但國巨的營收與產品組合持續優化，並因應未來科技應用端對高階特殊品客製化的需求倍增，將為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

華新科11月合併營收34.86億元，月增6.31%，年成長54.28%，累計前11月合併營收為322.37億元，年成長15.99%。

華新科表示，11月營收增加主要是因5G應用及電動車市場成長，以及耶誕節及農曆新年前提前備貨所致。

禾伸堂11月合併營收約13.93億元，較上月增加12.34%，較去年同期增加1.75%，累計前11月合併營收約為135.91億元，較去年同期減少0.1%。

禾伸堂表示，11月工作天數恢復正常，各產品線銷售均較上月成長，惟全球經濟仍受疫情影響而不穩定，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，彈性調整產品組合，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(時報資訊)