玉山金（2884）11月自結盈餘，單月稅後純益15.8億元，月增逾2成，較去年同期11月稅後純益14億元成長12.9％，累計前11月稅後純益168.1億元，較去年同期減少11.0%，EPS為1.34元。

主要子公司玉山銀行累計前11月稅後盈餘153.8億元，較去年同期減少17.2%，獲利引擎來自另一子公司玉山證券累計稅後盈餘成長77.7%，玉山創投累計稅後盈餘成長572.7%。

玉山金今年銀行核心業務受疫情、降息影響，第三季淨利差表現持續較第二季下滑，致玉山銀前三季獲利年衰退約17%；第四季，因海外債仍持續反映市場降息影響，法人預期第四季玉山銀淨利差仍有下滑壓力，但2021年隨疫情回穩以及信用卡業務完整布局後，玉山金仍看好銀行核心業務可望重返成長。

玉山金上半年的EPS為0.83元，第三季單季EPS為0.28元，第四季的前2月EPS已達0.23元，全季獲利季增正成長應無懸念。唯11月金管會裁處玉山銀2000萬元，並停止財管資深副總及個金執行長職務3個月，主因為玉山銀行爆出前理專疑挪用客戶資金，涉案金額新台幣1.4億元，且為今年「第二犯」。

(時報資訊)