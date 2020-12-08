嘉義一名男子昨（7日）參加廟會活動時，用手機偷拍表演女舞者更衣，被當場逮住，他當下雖然不斷鞠躬、下跪道歉，仍遭廟會群眾團團圍住，不斷被揮拳、狂毆至少30秒；民眾錄影畫面曝光，現場女舞者在男子身後怒視、拍攝他，當時雖有警察維持秩序，民眾仍止不住怒火，趁警察不注意時出手圍毆他。

臉書社團「黑色豪門企業」昨公開一段影片，一名戴眼鏡、長相斯文的男子在廟會期間，偷偷至帆布搭建的更衣室內，偷拍表演女舞者更衣過程；女舞者當下及察覺有異，馬上大叫、民眾發覺後一擁而上當場逮住他，他遭逮後被群眾圍住，此時有4名氣憤的民眾向前狂歐他，讓他被打到直接跪地、一直低頭說「拍謝」。

男子參加廟會時偷拍女舞者，遭現在民眾圍住狂歐。（圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業）

男子參加廟會時偷拍女舞者，遭現在民眾圍住狂歐。（圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業）

該男子跪地後再站起來，沒想到仍遭另名民眾揮拳敲頭，讓他當場眼鏡飛掉、口罩脫落，有民眾見狀喊「不要這樣，不要打了啦。」但大多數周圍群眾一直罵他「偷拍人家換衣服！」現場氣氛火爆，影片中可見已有警察在現場維持秩序，但仍只不住民眾的怒火。

男子參加廟會時偷拍女舞者，遭現在民眾圍住狂歐。（圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業）

據悉，該廟會是嘉義縣水上玄帝會為了慶祝創會十週年，6日舉辦踩街遶境大典，該男是在前晚深夜11點多遭逮偷拍，目前該男已被帶回偵訊後，依妨害秘密罪現行犯移送法辦。

(中時新聞網)