前總統馬英九舉辦「國家不安全研討會」，引發國人關注台海緊張情勢之後，民進黨也將北中南召開一系列「台灣安全研討會」，強調只要「壯大自己，台灣就會安全」，朝野陷入台灣到底安不安全的爭辯當中。國民黨前立委孫大千在書發文，從五問題直指國人想一想，就可以清楚了解，最沒有資格講「台灣安全」的就是民進黨：

孫大千說，第一，中國大陸三不五時就在台灣四周舉行軍事演習，而且規模越來越大，頻率越來越密。台灣真的安全嗎？

第二，不但教召方式全面調整，連徵兵制都拿出來討論，還要不斷詢問台灣人民是否願意上戰場？台灣真的安全嗎？

第三，解放軍軍機入侵台灣領空已視為家常便飯，台灣真的安全嗎？

第四，把台灣人民辛苦納稅的血汗錢不斷投入凱子軍購，難道不是為了因應戰爭嗎？台灣真的安全嗎？

第五，連國慶日的戰機預演都可以把台灣人民嚇到如驚弓之鳥，以為兩岸已經開戰。台灣真的安全嗎？

孫大千指出，「台灣安全」根本就是毀在民進黨的手裡！

(中時 )