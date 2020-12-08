許多電動車業者和傳統汽車巨頭都期待能超越特斯拉(Tesla)，但知名創業投資者、Loup Ventures共同創辦人門斯特(Gene Munster)認為，特斯拉將不會只是家車商，唯一能當成特斯拉殺手的公司，也不在這些競爭者中，而是蘋果(Apple)。

蘋果2014年就傳出有自動駕駛車「泰坦計畫」，但也多次公開聲明會專注於系統、軟體，而非造車，不過已申請智慧車門窗、數位鑰匙等多項專利。門斯特說：「不管蘋果在汽車領域有何野心，在電動車這塊都很安靜。我不期待近期有任何進展，但如果我是特斯拉投資者，蘋果任何動作都會讓我退一步，重新思考。」

特斯拉在門斯特眼中不是純粹的車商，會朝著多領域發展，用發展出的技術應用到各個市場上，例如最近該公司執行長(Elon Musk)表示，保險佔汽車業務價值約30%到40%，並不諱言特斯拉有進軍保險業打算。

門斯特還預估特斯拉3年內股價可達2500美元、市值超過2兆美元。特斯拉周一(7日)大漲7.13%，盤後續升0.92%，暫報647.64美元。蘋果小漲1.23%，盤後回調0.11%，暫報123.61美元。

(中時新聞網)