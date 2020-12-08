網紅小A辣2個月前到泰國圓夢動變性手術，砸了45萬從生理上變成女兒身，最近她常在臉書分享動完手術後的辣照，週刊報導，其實小A辣私下傷口未癒，她聽從醫生指示用擴充棒清理私處傷口，未料引發大出血，而男友除了心疼她受苦，也讚她手術做得很好，跟其他女生一樣。

小A辣從小就希望是女生，過去她透露從幼稚園開始就發現自己跟其他男生不一樣，看到男生會害羞，因此遭受過欺凌，只好封閉自己，她早早就動過變性念頭，但擔心媽媽反對想不開，才幾度暫延，歷經3年溝通常讓媽媽同意，「現在的我很開心很自在，祝福每個想要做自己的人都可以如願以償。」

小A辣和男友感情穩定。（圖／翻攝自小A辣臉書）

小A辣去動刀手術曝光後，引來許多網友評論，甚至有酸民質疑她就算動了刀，依舊無法懷孕也沒有生理期，還不算是真正的女生，對此小A辣也正向表示，許多女生朋友跟她分享其實生理期和懷孕很辛苦，也很不舒服，安慰她說：「（至少）我的洞洞一年四季每一天都能用，就像便利商店全年無休」。

據《鏡週刊》報導，小A辣最近打算先去申請變性證明，接著就可以改身分證申請改變性別、甚至改名，然她私處的傷口至今未癒合，也無法和男友有親密行為，希望能在聖誕節前康復，跟男友過個浪漫的聖誕節，「把自己當禮物送給男友」，小A辣更自豪說當時動手術前有挑選形狀，之後還要去打雷射，讓顏色變得漂亮一點，笑說自己的「妹妹」有如「頂級和牛」，絕對是五星等級。

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