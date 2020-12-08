中天新聞台申請換照，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，執照將於12月11日到期，中天日前遞狀聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止許可變更使用52頻道，台北高等行政法院昨（7）日駁回假處分聲請。對此，台北市議員羅智強百感交集，徹夜難眠，指出「中天犯的罪只有一個」。

中天聲請假處分，遭台北高等行政法院駁回。羅智強表示，為此感到生氣，也為了中天475位優秀的記者和工作人員不平；為了台灣言論自由將至的凜冬難過，百感交集竟至難眠。

羅智強在臉書表示，無論如何，想謝謝中天為監督獨裁者做的一切，而今天的中天，犯的罪只有一個，那就是為人民監督政府，說了獨裁者不想聽的話。

對於這樣的結果，羅智強很不捨，但也透過臉書「我+1」集氣，向中天說一聲，「中天，謝謝你」。

此外，羅智強也提到，52輛新聞自由公車奔馳台北街頭，哀悼新聞自由之死，也同時是向52台中天新聞和中天的記者、工作人員的最高致敬。這些年來，不容許自己做一個默許者，也絕不容許自己縱容執政者踐踏民主，力量有限，但羅智強仍用盡全力的付出行動，這52台小強公車雖不能扭轉中天被關的命運，但至少是絕不屈服的怒吼。

(中時新聞網)