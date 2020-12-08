Dame Lillard a Real One pic.twitter.com/mQvYcKD9gC — . (@dribblecity) December 6, 2020

明星前鋒保羅喬治(Paul George)上周受訪時表示「想待在快艇直到退役」，才過幾天就被拓荒者後衛利拉德(Damian Lillard)狠酸！利拉德親自在IG回應這則新聞，只寫了一個名字：「Al Capone(艾爾卡彭)。」

「疤面」卡彭是美國芝加哥史上最有名的黑幫首領，美媒《雅虎體育》幫忙拆字，其實利拉德隱含的本意是Cap one，就是說謊、放狗屁的意思。球迷馬上就懂了，檢視保羅喬治過去的發言，他不是每次都說一模一樣的話嗎？

「我的目標是在這裡奪冠，我絕不會離開印地安納。」2010-17年效力溜馬。

「我會留在這裡，我們可以把總冠軍帶回來。」2017-19年效力雷霆。

「我的心屬於這裡，我將做為快艇一員的身分退休。」2019年開始效力快艇。

保羅喬治2010年第10順位被溜馬選中，效力溜馬7年，球隊當時的主將格蘭傑(Danny Granger)因膝蓋手術報廢，喬治把握機會出頭成為球星。身在這種小市場球隊，忠誠度是很重要的，於是就有這種留隊宣言。然而喬治2017年放話想去湖人，被賣到雷霆之後又急著宣誓效忠，轉到快艇才1年就放話打到退休。即使利拉德這次沒冒出來打臉，喬治也已經是放羊的孩子了。

(中時新聞網)