桃園市長鄭文燦（右）4日下午到高雄市參訪亞洲新灣區和了解高雄市有關5GAIoT的布局，高雄市長陳其邁（中）和鄭文燦搭遊艇，一覽整個亞灣區及港區活化亮眼成果。（圖／本報系資料照）

國民黨前立委陳學聖昨日（7）指出，日前印尼移工境外移入確診個案激增20位，而近日引發熱議的移工宿舍感染問題也都在桃園，想必桃園市市長鄭文燦壓力一定很大。陳強調，多數移工都從桃園機場入境，等待體檢那幾天會先暫住桃園，不少小仲介為省錢就四處塞人，讓防疫出現破口；他曾提出活化閒置軍營作移工入境檢查暫居宿舍，並由仲介業者繳交相關費用，但過去沒人當一回事，如今事情真的「大條」了，盼鄭能好好留在桃園處理問題，若成效良好，說不定可能就升官了。

陳學聖昨日在臉書發文表示，自從印尼移工境外移入確診個案激增20位，而近日引發熱議的移工宿舍感染問題也都在桃園，想必鄭文燦壓力一定很大，難怪鄭比起過去明顯安靜了許多，「料想最近鄭文燦不敢再四處趴趴走了！」

陳學聖直言，桃園會發生這些問題，其實一點都不意外。因為絕大多數移工都是從桃園機場入境，他們都必須完成體檢後僱主才會來接走，故等待體檢那幾天，多會暫住桃園。不少小規模仲介為了省錢就四處塞人，甚至有些小旅館還專接這種生意，一間小房間擠滿了人，就像是個難民營。

針對這個狀況，陳學聖指出，過去有仲介業者向他建議，不要讓移工一進入台灣，就留下壞印象，所以希望政府能活化閒置軍營，提供作為移工入境檢查的暫居宿舍，並由仲介業者繳交相關費用支應。但這個構想石沉大海許久，過去都沒有人把它當一回事，如今果然爆發移工入境待檢期間群聚感染案件。

陳學聖表示，桃園爆出移工入境群聚感染案件，正好是證明政府「大有為」的時候，尤其前段時間，鄭文燦顯得一派輕鬆、太閒了，本島、離島到處跑還跟關島連線，甚至大清早到台北鳴槍路跑，又到高雄和陳其邁會師，一副就要換「閣揆」似的。如今事情「大條」了，移工不可能不進來，但一個移工確診，國家的負擔就是百萬計，所以拜託鄭不要再趴趴走，好好留在桃園，專心把移工宿舍問題趕快處理好，若成效良好，「真的有可能就會升官了！」

(中時新聞網)