一名爸爸分享心情故事，7歲兒子剛被確診亞斯伯格症，卻被親戚們冷言冷語笑孩子有問題、沒辦法根治。但兒子在餐廳看到資源回收的阿婆，卻主動要送餐給她吃，讓這名爸爸既感動又驕傲，忍不住想大聲告訴全世界：他是我寶貝！

一名爸爸在臉書社團《爆廢公社二館》發文，7歲兒子生日願望是吃爆麥當勞，所以生日當天就帶他去吃麥當勞跟玩麥當勞的遊戲區，離開時有一份套餐沒吃完外帶，上車前看到一個撿資源回收的阿婆。

兒子問：「爸爸我吃飽了，阿嬤好可憐，可以把這個沒吃的餐點給她嗎？」。原PO回：「不可以！我們再進去買一份給阿嬤，因為這份是我們吃剩下的，這樣不禮貌！」。

原PO感動表示，看到孩子拿餐給阿嬤，阿嬤一直謝謝的畫面，讓他這個除了新婚晚上咬棉被流淚之後都沒掉眼淚的大男人，都快掉下男兒淚了！

原來，原PO的兒子上週才剛確認亞斯伯格症，但親戚們卻看笑話，說沒辦法根治，不要浪費時間。原PO表示，想跟這些親戚說：現在這個孩子，正常積極的接受治療，這個才7歲的孩子，他不只有愛心，甚至貼心到你們整天寵出來的孫子，永遠比不上的！他是我的寶貝！

不過，當原PO問兒子為何想幫阿嬤？兒子竟回「因為常常看到爸爸被媽媽欺負，阿公阿嬤外公外婆都不幫忙，所以我看到那些需要幫忙的人我都好想幫忙！」，讓他不知該哭還是該笑。

這篇發文感動眾多網友，紛紛回應：「很溫暖的孩子！很善良！」、「你將孩子教的很好！」、「觀念很正確、正向的爸爸，相信孩子因你而有快樂的人生 ...」、「亞斯柏格其實陪著孩子努力都能改善，是有轉機的！沒轉機的是那些醜陋的人性，寶貝～你很棒！加油！」。

(中時新聞網)