美國即將在本月14日舉行決定總統的選舉人團投票，雖然大選結果大局已定，囊括超過入主白宮270張選舉人票的拜登，若無意外將在明年1月20後正式就職。不過，期盼選舉訴訟戰翻盤的總統川普仍不服輸，而知名忠臣、川普欽點的美國情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）表示，「我們就來看看是否真的會有拜登政府」，為最新一位官員表態拒絕承認大選結果的川普政府官員。

在向《福斯新聞》提到中國大陸威脅後被問到拜登未來的應對時，國情報總監雷克里夫仍懷疑是否真的會有所謂的拜登政府。（美聯社）

據雷克里夫接受《福斯新聞》專訪時，被問到拜登政府團隊的對陸政策與途徑時表示，「我們就來看看到時誰在位，是否真的會有所謂的拜登政府」，並在行之有年的郵寄投票上與川普一同抱持懷疑論，呼籲聯邦政府機關必須向人民確認選舉的正當性，強調「當前美國人民對選舉缺乏信心，許多人認為他們的票沒有受到公平地計算，希望聯邦調查局與司法部門要替此發聲，直接向美國人民說明」。

不過，早在11月授權檢察官調查選舉舞弊的美司法部長巴爾早在2日時表示，至今司法部仍未發現可以造成不同結果的大規模選舉舞弊情況。

雷克里夫也認為法院應該持續對大選結果表示懷疑，「涉案的不是只有一人或一群人，而是整個美國；但這種經歷之前從未發生過，讓至今沒多少人注意到，而我們的法院系統就是為此存在的」。但川普陣營所提出的訴訟官司，若非遭駁回就是查無不法，至今仍未靠訴訟戰翻盤州大選結果一次。

在川普2月提名後，雷克里夫今年5月才為監管全美17個情報機構的國家情報總監。法新社先前報導指出，身為川普的忠實盟友，他之前常上節目傳播陰謀論，並否認情報界關於俄羅斯企圖拉抬川普在2016年總統大選選情的結論。

(中時新聞網)