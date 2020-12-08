世界經濟論壇（WEF）主辦單位周一（7日）宣布，有鑒於歐洲新冠疫情嚴重，為了確保與會者健康安全，該論壇會議明年將改在新加坡舉辦，而非先前規劃的瑞士。

主辦單位在聲明稿中指出：「世界經濟論壇2021年特別年度會議將於5月13日～16日於新加坡登場，2022年則會重返瑞士舉辦。」

據外媒取得該組織電子郵件顯示，WEF主席布倫德（Borge Brende）認為，歐洲如今疫情升溫、不適合舉辦會議，反觀新加坡在防疫方面表現優秀，因此成為絕佳替代地點。

(工商 )