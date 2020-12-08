擔憂歐洲疫情 世界經濟論壇明年移師新加坡 09:032020/12/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界經濟論壇（WEF）主辦單位周一（7日）宣布，有鑒於歐洲新冠疫情嚴重，為了確保與會者健康安全，該論壇會議明年將改在新加坡舉辦，而非先前規劃的瑞士。 主辦單位在聲明稿中指出：「世界經濟論壇2021年特別年度會議將於5月13日～16日於新加坡登場，2022年則會重返瑞士舉辦。」 據外媒取得該組織電子郵件顯示，WEF主席布倫德（Borge Brende）認為，歐洲如今疫情升溫、不適合舉辦會議，反觀新加坡在防疫方面表現優秀，因此成為絕佳替代地點。 豬羊變色的亞太經濟整合 對陸出口單月最強 對美出口單月次高 (工商 ) #世界經濟論壇 #新加坡 #WEF #主辦單位 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠洋漁業紓困免息延期待評估 漁民怒批「政府不知民間疾苦」 03:072020/12/08 寶島 宅經濟燒 環球消費趨勢基金強 04:092020/12/08 投資理財 宅經濟續旺 群光11月業績報捷 04:092020/12/08 證券．權證 蔡挺澳洲 盼洽簽經濟合作協定 04:092020/12/08 政治要聞 經濟加速復甦 工業金屬勁揚 04:092020/12/08 全球財經 外資歇息 多單低於6千口 04:092020/12/08 證券．權證 低利時代 優質債攻守兼備 04:092020/12/08 投資理財 前端委託主機採Linux系統 04:092020/12/08 證券．權證 財經熱門新聞 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》央行出4重手 建商：房市原子彈要爆了 - 財經 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 關鍵資源急萎縮！北京對澳洲出重手 經濟殘酷現實曝光 - 財經 史上最嚴選擇性信用管制 央行突襲滅炒房 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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