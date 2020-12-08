追查新冠病毒起源 WHO擬赴中國調查 09:042020/12/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日表示，為了追查新冠病毒的起源，他們希望盡快派人前往中國大陸實地調查。 譚德塞在記者會上表示：「我們針對此事正在規劃當中，希望盡快可以到中國大陸實地訪查。」 美國川普政府日前緊咬大陸，宣稱美方已掌握證據，證明新冠病毒來自於中國大陸武漢市。但大陸外交部回應，中國首先回報疫情，並不代表他們就是疫情起源地。 世衛反對強制施打疫苗 盼儘快赴中國大陸查病毒起源 施打新冠疫苗 英國搶頭香 (工商 ) #新冠病毒 #中國大陸 #WHO #譚德塞 #盡快 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中民調 半年掉5名 04:092020/12/08 生活新聞 公民活動自由度 台灣再列亞洲唯一開放國家 10:242020/12/08 國際 港專家：接種新冠疫苗 好處超壞處 21:452020/12/07 兩岸 《百貨股》會計師事務所終止委任 淘帝-KY慘跌停 10:502020/12/07 財經 陸暫停第6家澳肉商供應牛肉 疑報復澳小麥商退出陸市場 23:052020/12/07 國際 「10億中國人感謝你！」 德病毒學家頭大了 20:382020/12/07 兩岸 挑戰中國大陸威權 布拉格市長獲選為歐洲最有權勢人物 10:212020/12/08 國際 義大利內政部長確診染疫 外交司法部長自主隔離 10:402020/12/08 國際 財經熱門新聞 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 史上最嚴選擇性信用管制 央行突襲滅炒房 - 財經要聞 - 工商時報 央行重手打炒房 營建股慘跌淪重災區 - 財經 - 工商 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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