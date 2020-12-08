世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日表示，為了追查新冠病毒的起源，他們希望盡快派人前往中國大陸實地調查。

譚德塞在記者會上表示：「我們針對此事正在規劃當中，希望盡快可以到中國大陸實地訪查。」

美國川普政府日前緊咬大陸，宣稱美方已掌握證據，證明新冠病毒來自於中國大陸武漢市。但大陸外交部回應，中國首先回報疫情，並不代表他們就是疫情起源地。

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