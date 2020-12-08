【愛傳媒王鳳奎專欄】很多朋友看到我的LINE大頭照，都不免會問：「那真的是你嗎？」是的，真的是我在溜輪鞋。我在大學時曾代表學校滑輪社參加大專滑輪競速賽，不過那個年代滑輪是四輪式的，我可以舉腳，可以劈腿，可以跳躍，可以自旋，可以外點跳一圈半。我從來沒有正式學過溜輪鞋，完全是小時候與一群玩伴以溜輪鞋頑皮搗蛋而不小心練成的滑輪功。

從台南單純的公家宿舍社區搬回台北複雜的違章建築社區，為了防止我在「變壞」，父母對我只能以打罵方式嚴加管教，但還是阻止不了我頑皮愛玩的本性。但是貧民窟的父母為討生活根本自顧不暇，對於孩子大都是放牛吃草，所以我們這群愛玩的孩子就得「窮則變、變則通」，懂得想辦法「自得其樂」，整個違章建築區及周遭只要有好玩的地方都成為我們的「遊樂場」，其中在我們社區巷子口的中視/中廣園區就成為我小時候最大的遊樂區。

當時的中視/中廣位於現在仁愛路與建國南路路口的帝寶社區，而我們違章建築區的巷道盡頭為中視的攝影棚及道具倉庫區，許多大型道具會放在室外堆積，而這些道具就成為我們同夥孩子的樂高積木，我們會利用道具搭建藏匿密室及建構密室逃脫的通道。中視/中廣四周雖有高牆，也有警衛看守，但我們總是有辦法翻牆，成群結隊偷溜到戶外的道具區，如果警衛發現，有時我們會躲進密室，與驅趕的警衛玩起貓捉老鼠的遊戲。久而久之，我們反而與警衛熟識起來，只要我們不是太過分，他們也都會睜一隻眼，閉一隻眼，甚至攝影棚錄製的節目如果需要觀眾，還會找我們去充當觀眾。有一次奧斯蒙兄妹到中視來錄節目，我們還被動員去充當粉絲，在中視大樓門口喊叫歡迎他們。因為住在中視附近，我們在街頭遊戲經常會遇到明星，其實中視周遭也住了許多明星，在我們社區巷道轉角公寓的隔壁就是名製作人周遊的住家，經常可以看到明星在她家進出。

我從小就精力旺盛，父親鼓勵我多運動以消耗體能，他認為運動可以培養强健的身體，以利日後沒有腦力讀書，也能有體力做工。所以我從小就學會各式運動，包含國術、棒球、桌球、游泳等。有一陣子不知為什麼台灣風行溜輪鞋，我們社區有好幾個同夥都有輪鞋，父親熬不過我的請求，也買了一雙給我。因為當時中視大樓下的騎廊是由大理石鋪成的，就理所當然地成為我們的溜輪鞋場。

我們這群同夥的頑童就經常在中視大樓下溜來溜去，好不快活，因經常看到漂亮的女明星出入中視大樓，我們漸漸也練會一些溜輪鞋技巧，溜到美女前面炫耀。也不知是誰先提議，我們開始會輪流在美女旁故意碰撞溜倒，然後偷看美女的裙內風光，再告訴大家是什麼顏色的內褲。一天看到一位穿著非常時髦的女星經過，便輪到另外兩個同夥去執行偷窺任務，回來後，年紀較小的說：「是黑色！」年紀較大的拍了年紀較小的腦袋笑說：「笨蛋，那是沒穿啦！」從此以後，只要是黑色，我們會再派另一組人馬去做確認。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)