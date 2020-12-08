【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月5日我看到黨團製作的輿情整理時，看到一項我不清楚的項目「高雄命案」。詢問了本辦助理，才知道12月4日有個看了異常難過的新聞。

住在高雄大寮的簡家一家四口，過著我們無法想像的悲苦生活：一家之主的簡男57歲，失業了三年；而簡太太癌症三期；更慘的是，24歲的兒子跟11歲的女兒都有智能障礙。

看到這裡，我心中百感交集，不知道該如何反應，我自己任教時常對學生做心理輔導，也都會鼓勵學生們不論遇到什麼樣的困境都應該正向思考：「一切都是最好的安排」。

但是，如果我是簡先生簡太太，這樣子的生活真的還過得下去嗎？在這新聞底下的留言大多都是網民回覆「這換作是我也撐不下去」、「有時候努力活著也不會比較好」等哀傷的詞語，真的有種無能為力的感受。

我希望衛福部以及地方政府的社會局可以更加積極地去主動關懷這些需要幫助的族群，雖然高雄市社會局的職員事後表示簡爸爸並沒有主動求助至1966長照專線，但家裡面有重症患症以及精神障礙，主人又屬於低收入戶族群的話，應該主動將其列入高風險家庭做積極管理，簡爸失業的這三年，也許我們的官員們可以做得更多。

簡爸爸，簡媽媽，你們辛苦了，希望你們下輩子能過上更好的生活。如果真的沒列入高風險家庭，社會局跟衛福部應該馬上檢討系統。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)