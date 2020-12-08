美籍華裔女星白靈因主演香港大導陳果的電影《墮胎師》，而入圍本屆金馬獎影后，她為參加盛會，提早來台隔離了14天，還自製大紅長拖尾禮服走紅毯，可說是誠意滿滿，如今她已經返回洛杉磯並開始新工作，但白靈對台灣念念不忘，昨晚貼出來台的「漏網鏡頭」，表示當時沒po這張，是因為連她都覺得「太性感了」。

白靈入圍第57屆金馬獎最佳女主角獎，她特地從美國飛來台灣，但因疫情關係，必須隔離14天才能出關，這對向來自由奔放的她來說有些難受，因此每天在飯店狂自拍，讓外界得以閱讀她最火辣的隔離日記。

而如今白靈又po新照，還打卡在她當初在台灣住的飯店裡，透露這是在隔離時拍攝的，照片中的她一絲不掛坐在窗邊，襯著窗外藍天白雲，私密三點就靠姿勢與花盆遮掩，她說不知為何，內心突然感到悲傷，所以半夜醒來，因此她開了相簿起來看，這張照片就這樣跳到她眼前。

白靈於是po出來跟大家分享，她說當時覺得這張照片太性感，如今再看，卻只感受到這張照片是如此乾淨純淨，捕捉了當時她被隔離的真實，「我被困在21樓，窗戶不能開，沒有新鮮的空氣，我孤身一人，迷失且悲傷」，如今看著照片再度真切回憶當時的所見所感，白靈直呼感動。

白靈也說，當時她經歷的那些，如今正每天在這世界上發生，「希望藉著分享這張照片，來記住美好、悲傷與憂鬱的時光」，呼籲大家珍惜自由的生活，當個好人，「時刻記著能呼吸到新鮮空氣，過著豐富而美好的生活，是相當寶貴的」。

(中時新聞網)