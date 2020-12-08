拜登最快今日提名國防部長 美可能出現史上首位非裔國防部長 09:022020/12/08 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政治新聞網站「Politico」、美國有線電視新聞網（CNN）等美媒引述消息人士指出，拜登最快今（8）日就會提名退役陸軍四星上將奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長，如果獲得參議院批准，美國將出現史上首位非裔國防部長。 先前媒體報導，柯林頓和歐巴馬政府時期高階國防官員佛洛諾伊（Michele Flournoy）是掌管五角大廈大熱門，可能成為美國史上首位女性國防部長，不過消息人士指出，拜登有提名非裔人選的壓力。 （持續更新） (中時新聞網) #國防部長 #美國 #拜登 #非裔 #奧斯汀 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 川普恐翻盤？美情報頭子：還不一定有拜登政府 - 國際 陸暫停第6家澳肉商供應牛肉 疑報復澳小麥商退出陸市場 - 國際 離奇！癌末患者過世 醫護換衣驚見左胸插刀 - 國際 伊朗飛彈炸美 官媒：至少80美國人喪命 - 國際 美國加大制裁大陸官員 14位人大副委員長全上榜 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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