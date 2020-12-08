政治新聞網站「Politico」、美國有線電視新聞網（CNN）等美媒引述消息人士指出，拜登最快今（8）日就會提名退役陸軍四星上將奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長，如果獲得參議院批准，美國將出現史上首位非裔國防部長。

先前媒體報導，柯林頓和歐巴馬政府時期高階國防官員佛洛諾伊（Michele Flournoy）是掌管五角大廈大熱門，可能成為美國史上首位女性國防部長，不過消息人士指出，拜登有提名非裔人選的壓力。

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(中時新聞網)