名模林又立因為熱愛運動，除了擁有「健康黑美人」封號，更是台灣首位完成四大極地超馬賽的女性，不過多年前參加鐵人三項時，竟在終點前中暑昏迷，導致多重器官衰竭送醫，幸好在鬼門關前撿回一條命。

林又立2013年底參加屏東大鵬灣鐵人三項賽，負責11公里跑步項目的她，竟在終點前200公尺熱衰竭昏倒，送醫時體溫更飆到41度，一度引發猛爆性肝炎，清醒後甚至無法認超過5個字，還對周遭的人表示「你好面熟喔」，可以說是嚇壞在旁邊照顧她的友人。

而她也選在「甦醒七週年」當日，在臉書公開當時送往醫院清醒後躺在病床上的影片，影片中明顯看出她額頭上還有傷疤，友人也頻頻問她叫什麼名字？但她對於友人詢問卻一臉茫然，這才知道剛清醒時一度連自己的名字都忘記了，也讓她不忘搞笑表示：「影片結果是.........我終於想起來自己的名字」。

不過最後她除了自嘲：「我懷疑記憶力是從這時候開始衰退的」，更搞笑表示：「變笨也是吧，還是其實我一直都不聰明，嗚嗚」，對此網友也紛紛留言打氣，表示一切沒事就好。

(中時新聞網)