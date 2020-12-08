一名在高雄市開設神壇的廟公，看上一名經常陪母親及阿姨前往問事的少女，假藉少女恐遇上桃花劫，可以協助化解並協助她課業上開智慧，邀少女到住處上課，未料首次去上課就卻伸出狼爪，將少女壓在房間床上撫摸胸部、私處，甚至強吻乳頭長達10餘分鐘，少女母親得知後怒而提告，橋頭地院依強制猥褻罪，判處廟公有期徒刑2年，可上訴。

根據判決書記載，該名廟公在高雄市設立神壇，供人問事，同時也在住處，講授姓名學及易經等內容，因而被害少女Ａ女母親及阿姨多年，也順勢認識時常陪同兩人前來問事之Ａ女。

但廟公見A女年幼可欺，竟謊稱Ａ女恐遭遇桃花劫，邀約Ａ女前他的住處學 習姓名學。但A女在一樓客廳上課完畢後，廟公還說可以替她開智慧、開穴為由，誘使Ａ女站在房內美容床旁，先以手按壓頭部及肩膀後，隨即將上衣掀起至胸部並解開內衣，並以雙手撫摸、揉捏及舔舐胸部，Ａ女當場受驚嚇而想離開，但廟公卻以雙手環抱她，持續親吻撫摸胸部、甚至親吻乳頭及隔著褲子撫摸臀部及下體之行為，時間長達 10至15分鐘。

少女不堪受辱，將此事告知母親，母親聽聞後大怒，立刻帶著她報警，警方根據少女供詞，將她當天穿的內衣送鑑定，鑑定結果該內衣右罩杯內層（相對乳頭位置）所採斑跡檢出男性Ｙ染色體DNA-STR 型別確與廟公相符。

法官審理認為，廟公利用指導少女母親及阿姨向算命、姓名學等宗教內容獲得少女母親及阿姨信任，而認識Ａ女，也了解Ａ女生辰八字，不但未加真誠關懷，竟假借桃花劫之說，誘使Ａ女至其上址住處上姓名學課程，強行對Ａ女強制猥褻行為，犯後態度不佳，因此判處有期徒刑2年仍，可上訴。

(中時新聞網)