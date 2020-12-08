一名19歲男大生透過交友軟體認識15歲國中女學生，兩人認識不到3天就相約到花博公園見面，之後他將女學生帶到無障礙廁所內發生性行為，女學生母親當天發現女兒晚歸，追問之下得知此事，氣得直接提告。法院認為該男犯後態度良好，先前無前科，但未達成和解，因此判刑5個月，不得易科罰金。

判決書指出，該男大生今年4月24日透過交友軟體「探探」結識15歲國中女學生，兩人僅認識3天，他就在4月26日帶對方到花博公園的無障礙廁所，他先要求對方口交，接著再發生性關係，當下女學生並未拒絕。

女學生因為當天晚歸，在母親逼問之下，她說出與男大生發生關係，母親因此暴怒提告。法院認為，男大生男先前無任何前科，素行良好，但年輕氣盛、未妥善控制個人性慾，明知對方未滿16歲、心智尚未完全成熟，仍與之發生關係。

法院認為，徐男犯後態度良好，又坦言知道對方未成年，但未與小晴家屬達成和解、也未獲得原諒，因此依對14歲以上未滿16歲之女子性交，判處徐男有期徒刑5個月，不得易科罰金。

(中時新聞網)