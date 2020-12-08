新一輪防疫限制措施凸顯出新冠肺炎疫情對美國經濟持續造成的影響，周一美股道瓊指數與標普500指數收黑，但在投資人搶進大型成長股驅動下，那斯達克指數再創歷史收盤新高。

美國人口最多的加州，自周一起州內大部分居民必須關門商店與居家防疫。前一日該州單日新增確診逾3萬例，再創新高記錄。白宮疫情工作組協調官比爾斯（Deborah Birx）周日提出警告表示，持續急升的確診數，是這個國家將面臨最嚴重的事件，不只在公共衛生方面。

美國財政部以「涉及北京取消香港民選反對派議員資格」為由，宣布對另外14名中國官員祭出制裁，此舉料將進一步升級美中兩國之間的緊張關係，使美股早盤走勢趨於謹慎。

最近公布的經濟數據顯示，因先前推出的財政激勵措施已經耗盡，美國經濟復甦步伐已見放緩，凸顯出國會推出新一輪紓困計畫的急迫性。隨著政府撥款法案將於周五到期，當日被視為可能是國會協商的最後期限。

不過，民主黨國會助理周一表示，國會可能考慮通過一個為期一周的臨時撥款法案，讓議員有多些時間就新一輪新冠援助措施與避免政府停擺的大規模支出法案達成協議。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「我們正在『伺機而動』，觀望這項撥款法案是否將附加任何激勵措施。」

周一收盤，道瓊工業指數小跌148.47點或0.49%，為30,069.79點。標普500指數跌7.16點或0.19%，為3,691.96點。那斯達克指數漲55.71點或0.45%，為12,519.95點。

英特爾、Alphabet與微軟下跌，使主要指數承壓。

以科技股為主的那斯達克指數再創歷史收盤新高，臉書漲2.1%、蘋果漲1.2%，以及特斯拉大漲7.1%，並創下史上新高價，均為那指帶來最大的提振。

近期經濟前景的不確定性升高，價值股指數跌0.56%，表現落後成長股的漲0.36%。

標普500指數11大類股中，受油價下跌拖累，能源股重挫2.44%，表現最疲弱，使價值股指數受到打壓。不過能源股本季以來勁揚近30%，表現最佳。

英特爾下挫3.43%，在道瓊指數中表現最差，亦給標普500指數造成最大的拖累。彭博報導，蘋果計畫最快將於2021年推出一系列新款Mac電腦處理器，目標是效能超越英特爾最快的晶片。

(時報資訊)