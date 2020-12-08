「最佳第六人」哈瑞爾(Montrezl Harrell)加盟湖人不久就大讚主將詹姆斯(LeBron James)領導能力，「我認為他的領導能力無與倫比，我們在休息室也獲得優秀的領導力。」外界立刻就把這當成在挖苦快艇主將里歐納德(Kawhi Leonard)。

快艇今年季後賽慘遭金塊逆轉，隊內矛盾叢生，掌舵球團多年的總教練瑞弗斯(Doc Rivers)也捲了舖蓋。里歐納德沉默寡言、以身作則，在球場上是優秀的領袖，但他的特點放在球場外的效果就差了一些，不似詹姆斯那樣擅長言詞以及和隊友溝通感情。

回顧去年9月，快艇組成里歐納德、保羅喬治(Paul George)雙星系統的時候，哈瑞爾上節目意氣風發表示「一切都結束了」，總冠軍已是快艇囊中物了。不過當時他也發現外界仍比較看好湖人詹姆斯、安東尼戴維斯(Anthony Davis)的聯手。

哈瑞爾效力快艇3季，擔任替補中鋒表現出色，第2季開始入圍最佳第六人。可惜他今年季後賽表現不佳，特別是對上內線強力的金塊，哈瑞爾攻守兩端都大當機，和保羅喬治並列敗戰的罪人。快艇季外就沒跟他續簽，讓他跑去和對手湖人簽下兩年1900萬美元。

哈瑞爾說：「我就想去這種賞識我的球隊，這裡有我覺得很好相處的隊友，我們可以很快建立起化學效應。」

(中時新聞網)