近期外籍移工移入病例攀升，逾億醫療費將由全民買單，引發民眾不滿，民進黨立委鄭運鵬昨日在臉書表示，在《傳染病防治法》和《新冠肺炎條例》裡，政府有權把患者隔離、治療，費用當然就是政府要負擔。

連日境外移入病例暴增，其中印尼確診個案最多、高達133人，其108名是移工，總計醫療費高達8640萬元，將由全民買單，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也證實，這筆錢確實由政府支應，強調移工是台灣長照、產業重要人力之一，將他們治癒後，才能投入工作，並無不妥。

鄭運鵬昨（7）日晚間於臉書PO文指出，一般疾病，不管牙痛、皮膚病，甚至會致命的癌症及罕見疾病，患者有權選擇不要治療，即使有生命危險，國家也不能把你強制就醫，但是法定傳染病，舉凡是會傳染他人，甚至影響國家的特別事件，依《傳染病防治法》和《新冠肺炎條例》，政府就有權力將患者隔離治療。他強調，權利義務要對等之下，所以費用當然是由「強制隔離者」政府負擔了。

鄭運鵬說，其他國家對於外籍人士入境後染疫，其產生的醫療費用也是由政府支應，台灣也沒有比較慷慨，也就屬於立法授權政府的負擔範圍，呼籲大家不要因為疫情再起，就歧視移工朋友。

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［移工染武肺，為什麼是政府出錢治療？！］ 還是有一些朋友對於移工來到台灣被確診武漢肺炎的治療費用，為何是政府出錢？還無法理解。 幹事長在這邊再講一次簡單的道理讓大家明白： 『 1，一般疾病，不管牙痛、皮膚病、甚至會致命的癌症及罕見疾病... 由鄭運鵬發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)