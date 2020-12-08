近日藍委鄭麗文於政論節目爆料，2017年行政院長蘇貞昌出席屏東同鄉會活動時，曾痛罵蔡英文總統達半小時。蘇揆今日赴立院備詢前受訪回應，現在和蔡英文總統無話不談，彼此信任，很多不必要的中傷，無意義也無效。

鄭麗文日前在政論節目中爆料，稱蘇貞昌個性蠻橫，並舉例之前曾在屏東縣同鄉會上痛罵蔡英文30分鐘，搞得大家都很尷尬，且據現場人士轉述，蘇貞昌講得很酸很難聽，讓大家都很傻眼。而蘇針對此事，今做上述回應。

針對國防部稍早證實，美國將持續對台軍售，明年還有2項軍購案。蘇貞昌表示，為保護台灣主權及安全，一定要自己盡力努力，也會和友好國家一起努力，買必要武器保衛台灣。

有關台灣開放含萊劑美豬進口，是否將會因此簽屬貿易協定，蘇貞昌說，台灣一定是食安第一，同時我們也是靠外貿立國，也要和全世界國家互利互惠，但政府會做好食安管理工作，請人民放心。

NCC（國家通訊傳播委員會）上月做出中天新聞台「不予換照」決議，中天對此聲請假處分，昨日台北高等行政法院駁回，可再上訴，蘇貞昌回應，尊重行政法院裁定。

(中時 )