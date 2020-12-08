爽嗑南部超狂辦桌餐，菜色澎湃到不行，讓許多網友驚喊，根本就是痛風流水席。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

辦桌吃這些好狂！一名網友分享「南部辦桌的菜色」，照片中有整尾龍蝦、比手大的蝦子及堆成山的鮑魚，用料超豪氣，引發網友熱議，許多人興奮直呼，這根本就是痛風流水席，實在太狂了。也有不少人推測價格，這一桌至少要1萬，北部沒2.5萬吃不到。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享「超強辦桌菜餚」，只見整尾龍蝦直接被端上桌、比手掌大的蝦子、堆疊成山的鮑魚沙拉、金黃酥脆的木炭烤魚及灑滿起司的焗烤蝦，每道菜用料超實在，完全沒有手軟，也讓原PO忍不住興奮地說：「我們南部辦桌就是澎湃！」

超狂照片曝光後，引發網友討論，「滿滿的痛風餐」、「超想去吃一次！痛風流水席！」、「住南部真的習以為常」、「只能說南部人辦桌抱持著請客就是要花錢，要來的客人吃飽回去，有吃有拿」、「辦桌吃澎湃，餐廳吃擺盤」、「超澎湃」。

超豪氣的菜色，也讓許多網友好奇價格，「這桌至少1萬的流水席」、「一桌至少1.2萬」、「這樣的菜色差不多10000，北部25000還有可能吃不到」。

(中時新聞網)