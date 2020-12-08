專業散熱模組供應商安力國際（5223）8日公告11月營收2.18億元創歷史次高紀錄，單月營收較去年同期成長約62％，累計1~11月營收為18.48億元，較去年成長38％，展望明年營運不看淡。

筆電散熱關鍵零件一直是安力-KY主力產品，今年因為疫情因素，業績不斷創高，展望未來筆電發展，在整個生活工作型態及習慣的改變之下，筆電長期市場仍大有可為。展望未來，安力-KY董事長許振焜套句廣達董事長林百里的說法「人類的宅性回不去了！」，強調線上學習及視訊會議，不會因為疫苗研發成功、疫情減緩而改變，基於筆電帶來的便捷性及企業主進而省下的成本來說，筆電長期市場仍然值得期待。

觀察上周才剛結束的資訊月，各家筆電大廠精銳盡出，新筆電及舊款筆電齊發，各筆電大廠業績皆有顯著提升，安力-KY終端客戶的排名及營收佔比依序為美系筆電大廠43％、DELL12.5％、ASUS10％，HP6.5％，HUAWEI5.5％、Acer3％、Lenovo3％，Microsoft2％，顯見美系筆電大廠仍為安力-KY營收占比排名第一，占比高達43％。

法人指出，美系客戶不論是2019舊款或是今年才剛推出的新款Pro系列都屬暢銷機種，據市場消息指出，2021年還有兩款Pro系列將在上半年登場，可望為安力-KY營運帶來助益。

(工商 )