為歡慶新竹科學園區40周年，竹科管局理將於14日及15日連續2天舉辦策略會議與國際論壇，邀集多位重量級產業領袖，與歷年來參與將竹科推向世界舞台的重要推手們回娘家，共同見證台灣科技產業發展，展望竹科下一個40年。

竹科管理局7日正式揭開40周年慶祝活動序幕，除了宣傳竹科40周年園慶壓軸的策略會議與國際論壇外，並首度公布竹科40傑出成就貢獻獎得獎名單，4位得獎者為台積電榮譽董事長張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介。

竹科管理局局長王永壯表示，1980年12月15日竹科在國科會（現科技部）的催生下推動設置，為的是發展科技，達成建國、強國、富民的理想，截至今年已邁入40周年，並開枝散葉擴散至中科、南科。全台灣科學園區整體年產值不僅已達到新台幣2.6兆元規模，對台灣GDP的貢獻度已超過14％，半導體產業能量更是領先世界。

王永壯表示，即便面對新冠肺炎疫情，竹科今年上半年營業額達到5,660.94億元並逆勢成長10.26％，穩居第一大科學園區的寶座。竹科不斷超越頂標，站在世界的高度，與全球科技競合。

竹科14日將舉辦「竹科推手回娘家暨策略會議」，將邀請竹科歷年來重要的推手們一起回娘家見證竹科新貌，邀請竹科管理局第一任副局長童虎、前政務委員暨竹科管理局第5任副局長楊世緘、力積電董事長黃崇仁、及竹科園區公會秘書長張致遠等進行座談交流。同時也將邀請聯電榮譽副董事長宣明智、盟立自動化董事長孫弘、鈺創科技董事長盧超群、清大教授洪世章座談，探討竹科如何在現有半導體製程領先基礎上，強化人工智慧（AI）、大數據、軟硬整合新應用領域發展。

竹科15日會舉辦竹科40周年國際論壇，頒發竹科40傑出成就貢獻獎等獎項，並特別邀請台積電董事長劉德音、聯發科資深副總陸國宏、高通資深副總陳若文等重量級貴賓蒞臨演講。15日下午則邀請到宏碁創辦人施振榮、和碩董事長童子賢等產業巨擘，一同探討6G時代的大數據、AI與物聯網如何在科技、文創、醫療上跨域運用。

(工商 )