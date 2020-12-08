川普說大選舞弊是國家恥辱 並痛批美國是第三世界國家

美國總統川普被主流媒體宣布敗選至今已1個月，至今仍不認輸，不但堅稱選舉舞弊，還說這是國家的「恥辱」，甚至把美國比作「第三世界國家」。

據《太陽報》（The Sun）和《獨立報》（The Independent）7日報導，川普主張，他參加了兩次大選，仍保持2勝0敗的紀錄。

「這是場舞弊的選舉，瞧瞧不同的州，這次選舉徹底舞弊，」川普在白宮告訴記者說，「這是我們國家的恥辱，這就像個第三世界國家。」他強調，這些選票從各地湧入，用了沒人知道誰擁有，根本一無所知的計票機。

川普說大選舞弊是國家恥辱 並痛批美國是第三世界國家

「它們有小故障，就像他們說的——小故障，」川普說，「而這些小故障不是小故障，它們被抓到送出數千張計選票，順帶一提，都是對我不利的選票。」他強調，這發生在第三世界國家。

他最後透露，他們會找出能做的事，而接下來幾天內，大家將會看到有許多大事會發生。

川普在白宮橢圓形辦公室為摔角傳奇人物蓋博（Dan Gable）頒發象徵美國公民最高榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）時說，他出賽連贏117次，只輸了1次。接著川普自吹自擂說，他在政界參加了兩次大選，就連贏兩次，還沒敗績，也很讚，但還要看看，最後結果會怎樣。

(中時新聞網)