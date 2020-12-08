30歲日本女星加藤紗里擁有G罩杯上圍和艷麗外型，今年她宣布帶球結束與地產大亨的短命婚，近日被拍到與一名男子外出，鬆口承認是新歡，不排斥再婚。

根據日媒綜合報導，加藤紗里身穿素黑居家服與粉色拖鞋，0偽裝到便利商店購物，旁邊有個男士緊跟著，互動相當親暱。被拍到後加藤紗里嚇了一跳，隨後坦承男方是目前交往的對象。

事實上，加藤紗里11月曾在instagram放上兩人的背影照，並秀出情侶刺青，不難發現正在戀愛中，但男方被爆料是更生人，曾是詐騙集團的主犯之一，去年被逮捕、判緩刑，且多年前兩人交往過，因為女方離婚再度搭上。對此加藤紗里表示，男友的身分可能會令人有偏見，但對方很疼愛她的女兒，也金盆洗手了，才決定重新在一起，至於會不會再婚，加藤紗里說還沒跟對方討論過，「但我是想要跟他在一起的。」

加藤紗里以敗金、炒新聞出名，被日本網友選為「最顧人怨女星」，她去年11月閃婚地產大亨，但不滿婚後老公限制用錢，即便肚裡有新生命，仍在幾個月後選擇簽字離婚，獨自撫養女兒。不過她將8個月大的小孩送到24小時托兒所照顧，被部分網友罵孩子很可憐，且合體加藤鷹親自實測「金手指」，即便有打馬賽克，腿開開的限制級畫面還是被酸爆。

(中時新聞網)