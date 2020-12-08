高嘉瑜質疑NCC 王浩宇砲轟：不要以為支持者看不到

昨(7)日台北高等行政法院正式駁回中天新聞台對於關台的假處分聲請，導致中天在12月11日將正式離開52頻道，民進黨立委高嘉瑜昨在中天政論節目中表示，她認為政府沒有讓民眾感覺到NCC委員確實有獨立行使職權，但此言卻卻引來正面臨罷免的「不分區議員」、桃園現任市議員王浩宇的砲轟。

高嘉瑜昨晚在中天政論節目「頭條開講」中，指稱政府在關閉中天新聞台的過程中有許多讓人遺憾的地方，包括政府在整個溝通以及讓民眾理解的地方都讓人不能接受，在整個審查制度上也有很多讓人無法去信賴的地方，譬如真正判定是否關台的NCC委員是否有真正獨立行使職權，這些都是會遭人質疑的。

王浩宇今日在臉書上痛批高嘉瑜「妳在說甚麼？一個投票通過審查的民進黨委員，公然質疑NCC不是獨立行使的機關？什麼叫做人權日要捍衛言論自由？嘉瑜妳真的是笑死人。不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到。」

王浩宇的貼文引來網友痛批，表示難道現在的民進黨人「連說一句實話都必須遭到黨內同志撻伐嗎？」狠酸王浩宇根本就是民進黨的綠衛兵，專門對自己的同志進行言論審查，如果有一點點違背黨意，就大舉號召網軍進行撻伐，難道這就是所謂的「民主進步」嗎？這才是真正的共產黨吧！

(中時新聞網)