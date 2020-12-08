為了男人動刀實在不值得！一名40歲女子先是要做輸卵管重建，接著又要求要拿掉子宮，最後更表示要凍卵，反反覆覆搞得醫師暈頭轉向，各種不合理的要求也被一一回絕，後來才知道原來女子一切決定都是為了渣男，會凍卵是因為終於看破，決定尋找下一春。

婦產科醫師李偉浩在節目《媽媽好神之俗女家務事》分享，曾碰過一名女子來求診，因她年輕時為渣男結紮，成為沒有名分的小三，20年後渣男卻確診罹癌，她為了爭遺產，為自己的青春留下一些東西，決定要為男方生孩子，來鞏固自己的地位。

然而李偉浩勸她這提議弊大於利，女子才放棄想法，沒想到半年後，女子又回來說要將子宮拿掉，「45歲以前把子宮摘掉的話，是有一個可以失能補助的部分」，李偉浩也拒絕了這個不合理的要求，「子宮摘掉的話，妳要有疾病，沒事我們根本不會去做這樣子」。

女子終於看破渣男真面目，決定離開這段感情。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事YouTube）

女子解釋，她為了照顧罹癌的男友，無暇顧及工作導致公司倒閉，只有他們2個相依為命，她才會想用這種方式領補助，但李偉浩仍果斷拒絕，女子因此氣得離開，然而過了半年女子又出現了，這次她決定離開渣男，為了新對象凍卵，「這男人根本不可靠，破產之後除了債務人有來之外，這男生還有小四小五來跟他要錢」，讓李偉浩十分無奈。

(中時新聞網)