軟性銅箔基板廠—台虹科技(8039)11月合併營業收入為7.82億元，較上月減少9.1%，由於蘋果iPhone新機銷售不錯，台虹今年第4季營運雖然因季節性因素較第3季下滑，但可望較去年同期兩位數成長，而明年因有新產品切入機會，台虹明年營運不看淡。

台虹鎖定高頻高速、快速充電及細線路相關多層板材料三大成長方向，其中高頻高速LowLoss材料部分，台虹已有純膠(Bonding Sheet)與MPI/LCP軟性銅箔基板，並已添購LCP的DBP壓合設備擴產因應市場大量需求，目前高頻產品營收占比約5%到10%，公司目標是明年占比高過此區間。

在快速充電部分，台虹快速充電相關的不對稱銅材料已陸續出貨，且暫時沒有競爭者，隨著快速充電需求在未來3年將大幅成長，帶動多元材料需求，台虹將持續配合終端需求掌握市場商機；至於細線路相關多層板材料部分，明年亦會有更大成長表現。

由於蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，讓台虹在第4季淡季營運相對有撐，11月合併營收為7.82億元，月減9.1%，年成長19.37%，其中電子材料事業營收為7.67億元，較上月減少9.35%，較去年同期成長21.61%，累計前11月合併營收為79.83億元，年成長15.32%，其中電子材料事業營收為77.99億元，年成長17.92%。

台虹表示，雖然第4季進入傳統淡季，營收將較第3季下滑，但可望較去年同期兩位數成長，由於公司在美系手機品牌廠滲透率有提升，預計趨勢將會持續到明年新產品，明年營運不看淡。

此外，台虹配合美系客戶應用所需高速MPI材料在今年內陸續出貨，在高頻純膠部分，台虹目標是明年此部分至少兩倍成長。

(時報資訊)