相隔十年，中央銀行7日再度對房市祭出選擇性信用管制，央行總裁楊金龍此次打炒房，首度將手伸進建商，針對餘屋貸款作成數限制！銀行業者表示，對於土建融承作比較較高的銀行一定會有衝擊；而除了建商外，一般法人及自然人的房貸戶也都受的限縮，並且此次的信用管制不是區域性，而是全國性，對明年整體金融業的放款一定會造成衝擊。

金融股今早在央行的4大房市選擇性信用管制下，股價重挫。今年前11月金控在新冠疫情和匯損及利差縮水等壓力下力穩獲利，但昨天央行一紙房市管制新規定，讓明年金控的獲利又新增一道冷高壓。今早第一金(2892)、中信金、富邦金(2881)均跌逾1個百分點。

中信金(2891)11月份自結盈餘，單月稅前盈餘為18.06億元，稅後盈餘為14.34億元，累計前11月稅前盈餘496.15億元，合併稅後盈餘405.98億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.03元。

中信金控子公司中國信託商業銀行累計前11月稅後盈餘為252.75億元，子公司台灣人壽保險公司累計前11月稅後盈餘為163.83億元。中信金控表示，今年市場環境雖受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及降息影響，但銀行業務存放及財管手續費等核心業務仍然維持穩健動能，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

兆豐金(2886)11月份自結合併盈餘，稅後盈餘23.77億元；前11月累計稅後盈餘230.13億元，每股稅後盈餘1.69元。兆豐金第四季前2個月的稅後盈餘約41億元，而第3季的單季稅後盈餘為77億元。

(時報資訊)