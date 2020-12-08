2018年流星雨。 （南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

台南南瀛天文館13日將舉辦流星雨觀測活動。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

雙子座流星雨即將在12月登場，活躍期落在12月4至17日間，極大期預計發生於12月14日凌晨，台南大內區南瀛天文館13日(周日)當天18時至24時於賽堤廣場舉辦流星雨觀測活動，包含流星雨講座等免費無須報名，還可參加有獎徵答抽好禮。

當彗星進入太陽系時，在前進的過程當中，會受到太陽光照射的影響而噴發出粉塵、碎屑微粒等物質，這些物質不會停留在現場，而是沿著彗星的軌道移動。

因此當地球公轉而進入這些區域時，這些碎屑粉塵在短時間內大量地進入大氣層中，因高速升溫燃燒而發光，形成了流星雨，這也是大部分的流星雨形成原因。雙子座流星雨比較特別，它不是由彗星產生的流星雨，而是由「法厄同(Phaethon)」小行星所產生的。

雙子座流星雨的輻射點約在晚上7點從東北方升起，每小時最大流星率(ZHR)約為150顆，不過觀賞流星雨不用刻意盯著輻射點，整片天空都有可能看到流星，而當天的月相接近朔月，因此整晚都是觀賞流星雨的絕佳時機。

南瀛天文館表示，其實觀賞流星雨是老少咸宜的活動，不需要任何專業天文設備，只要找個光害少、視野開闊的地方，躺下來往天頂看，便可捕捉到流星雨的蹤跡。

南瀛天文館13日當天18時至24時將舉辦流星雨觀測活動，包含流星雨講座、望遠鏡實務觀測、星空導覽解說，以及有獎徵答抽好禮，活動全程免費無須報名，歡迎大家帶著愉悅的心，一同來享受浪漫又美麗的流星雨。

(中時 )