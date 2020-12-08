針對口服玻尿酸是否能改善乾眼症，微笑曾於2016.12.05發表「口服玻尿酸對於乾眼症有幫助？」一文，其中提及當初沒有足夠的人體研究所以並不推薦口服玻尿酸來改善乾眼症。微笑參加2020年保健食品大展時，發現廠商針對這方面有新的文獻及資料，所以本周，微笑想與大家分享最近常被添加於眼睛保健食品中的玻尿酸，到底能不能改善乾眼症？

最近常被添加於眼睛保健食品中的玻尿酸，到底能不能改善乾眼症？(圖/微笑藥師網提供)

一、眼睛結構與玻尿酸的關係

眼睛構造精密，負責接受光源刺激，並傳遞給大腦。從結構來看，玻璃體佔整體眼球的80%，其中99%是水，1%是玻尿酸、無機鹽、蛋白質等其他物質，以保持穩定的眼壓及維持眼球的形狀。玻璃體中玻尿酸的含量隨老化而降低，當玻璃體老化到形成空泡而出現飛蚊症、玻璃體剝離甚至出血、黃斑裂孔的情形。

根據統計，65歲以上有41-65%會發生飛蚊症，而75%的飛蚊症是因為老化。有研究發現糖尿病視網膜病變及黃斑裂孔患者併發玻璃體出血者，其玻璃體中玻尿酸含量明顯比未出血者低，顯示玻尿酸對於玻璃體的保護作用。

另一方面，眼睛角膜表面有一層淚膜，經由眨眼而均勻分布在眼角膜及結膜上，形成一個潤滑保護膜，由外而內又可分為三層：

(1)油脂層：由眼瞼之皮脂腺所分泌，在最外層，主要功用是增加淚液膜之表面張力，延緩水層液的蒸發，潤滑眼瞼及眼球表面。

(2)水液層：由淚腺所分泌，在中間層，佔淚液膜的絕大部分，含營養素維生素及抗菌物質；主要功用是提供眼睛潤滑清晰的表面、提供角膜氧氣、有殺菌作用、以及清除代謝產物之功用。

(3)黏液素層：由結膜之杯狀細胞所分泌，在最內層，主要作用是和角結膜上皮細胞接觸，使之變成親水性，而使得淚液水層能均勻分佈在角結膜表面。

這三層淚液之組成如果有一層分泌不足或是分佈不均勻，都會造成乾眼症狀。而玻尿酸主要存在黏液層，黏液層含玻尿酸和黏液等，主要是和角結膜上皮細胞接觸變成親水性，使淚液層能均勻分布，抓住水分保持濕潤，所以玻尿酸的含量也會大大影響角膜表面的保濕程度，這也是為什麼許多點眼液會添加玻尿酸的原因。

眼睛結構與玻尿酸的關係。(圖/微笑藥師網提供)

二、乾眼症的原因

一般來說，乾眼症是指的是眼睛淚液分泌量不足、分佈不均勻或淚液過度蒸發，造成無法保持眼球表面的適度濕潤，而引起眼睛乾澀、容易疲倦、想睡、會癢、有異物感、痛灼熱感等不適感。常見引起乾眼症的原因如下：

(1)水液層淚腺淚液分泌不足：是最常見之乾眼原因；先天性無淚腺、年紀增長淚腺功能降低，或是一些自體免疫疾病造成淚腺發炎、外傷、感染、自律神經失調、長期點某些眼藥水(如某些治療青光眼之藥物)或是部分藥物，都會造成淚液分泌不足；至於長期戴隱形眼鏡，由於減少角膜之敏感度，有時也會影響淚液之分泌。

(2)油脂層分泌不足：由於眼瞼疾病造成眼瞼皮脂腺功能不良。

(3)黏液素層分泌不足：缺乏維他命Ａ、慢性結膜炎、類天疱瘡、化學性灼傷等等。

(4)淚液過度蒸發、淚膜分佈不均勻：眼瞼疾病造成眼瞼閉合不良，眨眼次數減少(如長時間專心開車、一直盯著電視螢幕、電腦螢幕而減少眨眼次數)、長時間在冷氣房工作或戶外強風燥熱之工作環境。

現代人使用3C產品時間遽增，再加上許多人長時間配戴隱形眼鏡，乾眼症已是眼科門診最常見的疾病之一。

三、玻尿酸大不同？分子量影響吸收

動物試驗發現，口服分子量100萬道耳吞的玻尿酸，大約有90%會被吸收且被身體利用，而被吸收進入體內的玻尿酸約有80%經由肝臟分解、吸收作能量來源，僅有10%停留於體內利用。但由於人體無法消化水解玻尿酸結構，所以玻尿酸的吸收率與分子量有莫大的關係。

傳統玻尿酸由於分子量過大，很難被人體小腸吸收，研究顯示，玻尿酸分子量若大於10萬，幾乎難以被小腸吸收，但有趣的是，腸道中的益生菌Lactobacillus and Befidobacterirn，卻能將較大的玻尿酸分解成2-6個片段，以利於小腸吸收而運送至關節至其它組織。目前研究發現，分子量小於10萬道耳吞可以經由腸道旁細胞被動擴散路徑而被小腸吸收，而分子量較大的玻尿酸則藉由腸道細菌分解，再經由盲腸/結腸/直腸吸收至全身及皮膚。

市售許多點眼液都會添加玻尿酸來增加配方的保濕度，但口服玻尿酸也有效果嗎?(圖/Pixabay)

四、玻尿酸對乾眼症有幫助嗎？

玻尿酸具保濕潤滑的特性，不少研究顯示玻尿酸點眼液能延長淚液層破壞的時間、促進角膜傷口癒合、改善乾眼症整體的不適感，所以市售許多點眼液都會添加玻尿酸來增加配方的保濕度。

但是，口服玻尿酸對於乾眼症，會有幫助嗎？(題外話，外用點眼液的玻尿酸分子量大小與口服玻尿酸全然不同，添加於點眼液的玻尿酸分子量一般介於80-100萬道耳吞，而目前應用於口服的玻尿酸分子量則大多低於50萬道耳吞。)

2014年動物研究顯示，口服玻尿酸，經由消化道吸收後會分布到各器官，包括皮膚、關節、眼球及淚腺等，但遲遲沒有相關的人體研究，直至2019年一篇發表在<眼科期刊>的隨機開放性的前導研究，首次研究口服玻尿酸對於乾眼症是否有幫助。(註：前導試驗是在正式大型研究計畫開始前，為了評估可行性、時間、成本、負面影響，因此事先進行的小型實驗或研究)。

該研究設計如下：

實驗方式：收錄 54位乾眼症患者，隨機分配至對照組 (單獨使用0.15%玻尿酸眼藥水，每天可使用5-6次) 或實驗駔 (0.15%玻尿酸眼藥水+口服 39萬分子量的玻尿酸 240mg/day)，實驗進行共 3 個月。

實驗內容：檢查患者的眼表疾病指數量表(OSDI)分數是否下降、淚膜破裂時間 (TBUT)是否延長、角膜螢光染色 (CSF)分數是否下降來評判是否改善乾眼症狀。

測試法註：淚膜破裂時間指在眨眼後眼睛上淚膜上出現「乾燥斑」的時間，越久出現乾燥斑就代表眼睛越濕潤，也代表著乾眼症的狀況更為輕微。

角膜螢光染色 (CSF)法，主要在檢查角膜上皮組織缺損嚴重程度，數值愈低，表示角膜愈完整，乾眼症就較輕微。

研究結果：1 個月後實驗組的 OSDI 、 TBUT 及 CFS 及皆有顯著改善，而對照組只有 OSDI改善。實驗組與對照組僅在CSF值有顯著差異(P < 0.001)。

3 個月後實驗組的 OSDI 、 TBUT 及 CFS 及皆有顯著改善，而對照組只有 CFS改善。 實驗組與對照組在CSF(P < 0.001)及OSDI(P = 0.046)均有顯著差異。

研究結論：只使用含玻尿酸眼藥水的受試者，症狀即有明顯的改善，但同時攝取玻尿酸補充劑組的狀況改善更為明顯，代表若有攝取玻尿酸補充劑可以更加地改善乾眼問題。

雖然2019年的前導試驗結果顯示，合用玻尿酸點眼液及口服玻尿酸對於乾眼症的改為優於單獨使用玻尿酸點眼液，但研究規模小且研究設計採非遮盲方法(non-blinded)。再者，針對平常沒有使用玻尿酸點眼液的患者，單純服用口服玻尿酸是否有幫助，仍有待後續較大型研究來證實。

回過頭來，上述研究設計為每日口服240毫克分子量為39道耳吞的小分子玻尿酸，你上手的複方葉黃素產品，到底每粒含多少玻尿酸呢？(編輯梁惠明)

(中時新聞網)