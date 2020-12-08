大陸武器銷售全球第二？瑞典智庫抬中壓俄捧殺

陸媒《環球時報》8日報導，中國的武器製造業首次被「捧」到了「全球第二」的位置上。大陸軍事專家宋忠平指出，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告可信度，需要打一個大折扣，「把中國作為第二大武器銷售國是對中國的高估，第二實際上還應該是俄羅斯。」他說，報告把中國排在第二，其實與美國差距相當大，「但這種排名卻讓外界加深了『中國威脅論』的印象」。

長期發布全球軍火交易資料的SIPRI瑞典當地時間6日發布研究報告顯示，有資料可查的全球25家最大軍工企業，去年武器和軍事服務銷售總額為3610億美元，較2018年增長8.5％。其中，12家上榜美國公司的銷售額占比為61％，仍然處於全球一枝獨秀的地位；中國有4家公司上榜，銷售額占比約16％；6家西歐軍工企業銷售額加起來占比18％；兩家上榜俄羅斯公司，銷售總額為139億美元。

報告稱，中國4家公司的軍火銷售在2019年的總銷售額為567億美元。分別是中國航空工業集團公司（第6名）；中國電子科技集團公司（第8名）；中國兵器工業集團公司（北方工業）（第9名）；中國兵器裝備集團公司（南方工業）（第24名）。

《環球時報》報導，另一匿名中國軍事專家表示，中國武器裝備的國際競爭力「確實越來越強」，原來出口主要靠價格優勢，現在中國製造的防務產品在技術上有很大提升，受到國際市場青睞，口碑越來越好，比如察打一體的無人機、潛艇、輕型護衛艦等，「未來中國的防務產品一定會占據更高的市場分額」。

這位專家稱，美國對外出售武器裝備不是僅靠公平競爭，還有強買強賣，尤其對歐洲及其他美國盟友，美制武器裝備有附加的政治屬性，從而實現更大市場占有率，為美國軍火商攫取更高利潤。在這種前提下，其他國家很難與之競爭。

中國出售武器裝備則和美國完全不同，不會有苛刻的附加條件，交易雙方是公平的關係。除此之外中國出售的武器裝備以防禦性產品為主，不像美國通過出售武器裝備挑動地區矛盾，從中牟利，同時讓該地區變得更動盪，美國以此為藉口強化自己的地區存在。

俄羅斯衛星通訊社7日報導，俄科學院遠東研究所專家卡緬諾夫指出，中國軍工企業位居前幾位主要與中國科學、技術和工業的快速發展有關，不僅如此，「中國始終考慮到外國夥伴的利益，認真履行對外國夥伴的義務，在經貿關係、通信領域以及武器出售方面均享有可靠夥伴的聲譽。人們對中國及其武器的信心與日俱增，這促使中國公司躋身世界領先出口商行列」。

(中時 )