日前國民黨智庫副董事長連勝文發文關注新冠肺炎疫苗議題，卻被部分人士扭曲成他鼓吹打大陸疫苗，甚至進一步指控因為他本人與家族有投資香港疫苗公司才會這樣鼓吹。對此連勝文今天出面駁斥，已表態將提告抹紅抹黑的三立與相關名嘴。

12月4日連勝文在臉書發文質疑當許多東南亞國家都已取得大陸製的新冠肺炎疫苗之際，民進黨政府既不願承認大陸疫苗效力，又無法確保哪時可以獲得足夠疫苗，未來要如何面對打過大陸疫苗的來台民眾。而其他國家基於互惠原則，是否會因此不承認台灣民眾施打過歐美疫苗的效力？

言論一出，在三立的節目上就有來賓指控連勝文是因為持有香港金衛醫療集團的股份，所以連勝文可能基於商業利益，才提出相關疫苗主張論述。

對此連勝文今天接受《POP撞新聞》專訪時表示，三立的說法是假新聞，早在今年9月金衛就已徹底私有化，不管直接或間接他連一股金衛的股票都沒有，何況金衛在做的是臍帶血，沒有做疫苗，所以他要對三立和相關名嘴提告。

連勝文指出，他的文章只是質疑對打了大陸疫苗後來台的外國人，政府要怎樣因應？是否會導致這些人可以在全世界通行，但在台灣卻要受限？到底民進黨的判斷疫苗有效與否的標準是科學還是意識形態？不過不把人抹紅、抹黑就不是綠營網軍。

連勝文也提醒，美國如今在新冠疫苗製造與配送上都遇到困難，川普還要求美國疫苗廠未來優先提供疫苗給美國本土使用，COVAX未來也不會優先把疫苗給我們，醫界也提出疫苗護照概念，未來各國可能要求外國人提出打過新冠疫苗證明，才會准予入境。而就算外國敢讓台灣人直接入境，台灣民眾若沒有打疫苗敢去英國或日本嗎？

連勝文也解釋，重點不是打大陸疫苗， 是台灣需要取得足夠數量的有效疫苗，如今還無法確定。況且民進黨政府怎會進大陸疫苗？在台灣根本打不到大陸疫苗，誰會刻意為了打大陸疫苗去大陸？這樣來回要被隔離28天。當然只要有了有效的疫苗他會打。

此外，日前國民黨團為反對政府輕率開放萊豬進口，在立法院議場內丟豬內臟，遭國民黨青年團總團長陳柏翰質疑，對此連勝文表示，如果民進黨願意理會外界的質疑並接受建議，誰願意這樣做？當執政黨完全不肯時，還能怎麼辦？各種民調當中都有6成以上民眾對開放萊豬進口有疑慮，作為在野黨當然應該持續追蹤民眾關心的議題，且站在民眾的立場全力把關。

(中時 )