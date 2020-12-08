高雄廟會流血衝突！茄萣繞境男子酒後爆口角 持刀傷人遭警壓制 09:532020/12/08 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市茄萣區玄武壇12月6日上午舉行民俗遶境活動，20歲何姓男子飲酒後與友人21歲蘇姓男子發生口角，進而產生衝突。何男以摺疊刀刺向蘇男，所幸，當時員警在場維安，立即上前將其壓制。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市茄萣區玄武壇12月6日中午舉行民俗遶境活動，20歲何姓男子飲酒後與友人21歲蘇姓男子發生口角，進而產生衝突。何男以摺疊刀刺向蘇男，造成蘇男左腹部有一個約5公分傷口，所幸，當時員警在場維安，立即上前將其壓制。 當時遶境活動吸引許多民眾參加，何姓男子動手後，引起眾人圍觀與阻止。警方調查，何姓男子傷人後，眾人合力阻止，在現場的警員上前將何男壓制。警方通報消防局人員，將傷者送醫，無大礙。 何姓男子持刀傷人，遭警方壓制。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 警方詢後，全案依殺人未遂移送偵辦。 台62自撞護欄車輛翻覆 男自行脫困意識清楚 中和3少年遭強押毆打再丟包 警火速約談6人 (中時 ) #茄萣 #玄武壇 #口角 #持刀 #傷人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吞金校長4／被問詐領反毒經費 校長辯：大家都非完美之人 07:462020/12/08 社會 廟會偷拍舞團換衣長達1分鐘 男子當場被逮 18:172020/12/07 社會 青山宮鞭炮炸不停 主委3點聲明道歉了 08:242020/12/08 生活 中大遊行涉港獨 8人遭拘捕 04:092020/12/08 兩岸要聞 夫妻糾紛男子疑持刀恐嚇 警破門救人反遭錄影 18:062020/12/07 社會 男子雙腳無力發麻 竟是罹患罕見「茉莉氏症候群」 14:262020/12/07 健康 小貨車撞機車 夫妻噴飛雙亡 04:092020/12/07 社會新聞 銀髮中心攜企業 共創友善職場 04:092020/12/08 企業經營 社會熱門新聞 偷拍廟會辣妹舞者更衣 色男當街遭私刑「下跪道歉狂毆30秒」 - 社會 吃麻辣鍋後凍抹條當學妹面前「菊花噴發」 男：至今沒女友 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 男大生網聊國中女 3天後2人到花博廁所狂戰 媽一聽氣瘋 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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