高雄市茄萣區玄武壇12月6日中午舉行民俗遶境活動，20歲何姓男子飲酒後與友人21歲蘇姓男子發生口角，進而產生衝突。何男以摺疊刀刺向蘇男，造成蘇男左腹部有一個約5公分傷口，所幸，當時員警在場維安，立即上前將其壓制。

當時遶境活動吸引許多民眾參加，何姓男子動手後，引起眾人圍觀與阻止。警方調查，何姓男子傷人後，眾人合力阻止，在現場的警員上前將何男壓制。警方通報消防局人員，將傷者送醫，無大礙。

何姓男子持刀傷人，遭警方壓制。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

警方詢後，全案依殺人未遂移送偵辦。

(中時 )