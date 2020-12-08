IC封測廠矽格公司（6257）自結2020年11月份合併營業收入為新台幣11.51億元，比較去年同期增加35.2％。

矽格公司表示，由於新冠病毒帶動宅經濟盛行及各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率仍居高不下。加計投資公司的營收後，矽格11月合併營收持續維持高檔。

對第四季及明年展望，矽格董事長黃興陽表示，第四季營收較上季穩定成長，動能來自5G手機及網通、人工智慧、車用電子等晶片測試需求增加，現在測試產能滿載。矽格前三季資本支出達50億元，第四季再投資9億元，超前部署配合客戶明年5G手機晶片出貨，也提前為無線網通IC、電源管理IC、車用電子晶片等建置測試產能。

矽格與矽品在蘇州合作興建測試廠爭取華為海思訂單，因疫情影響延後到下半年開始裝機，雖然華為禁令導致無法再接華為海思的晶片測試訂單，但其它客戶已補上缺口，12月可望進入量產。黃興陽表示，華為禁令生效前的產能需求不到10％，空出的產能都已被其它客戶補上。

(工商 )