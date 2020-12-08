半導體檢測大廠閎康（3587）公布2020年11月營收為新台幣2.63億元，月增7.02％、年增9.07％，較10月成長，主因為材料分析（MA）及故障分析（FA）業務持續成長；1～11月累計營收新台幣27.47億元，相較去年成長19.61％。

閎康之核心競爭力為專業分析及快速服務，其中MA之主要需求來源為先進製程及第三代半導體，客戶皆為各領域之佼佼者，對服務品質及速度要求頗高，閎康在董事長謝詠芬帶領之下，領先業界之先發掘新型態分析技術，在客戶需求起來之前即備好相對應之研發能量，因而能成為領導廠商之最佳合作實驗室。

閎康之三大業務-材料分析（MA）、故障分析（FA）與可靠度分析（RA），今年皆維持不錯之成長態勢，其中MA更是受惠於先進製程訂單持續湧入，擁有高於平均之成長性，強勁之需求來自客戶先進製程不斷推進，現有製程之材料需替換以達到更佳之物理特性，在材料特性對製程之影響更為顯著之趨勢下，對於表面分析（SA）、穿透式電子顯微鏡（TEM）及更新型態之分析方法需求增加，此皆為MA之範疇，亦為閎康專精之領域。

閎康過往在MA領域之投資不遺餘力，客戶由於亦具部份分析能量，因而委外分析比重相對較低，然隨著製程之推進，每個製程節點開發時間拉長，過去1～1.5年即可提升一個節點，目前正漸漸往2～3年延長，因而客戶需借助閎康的力量加快進度，也使得MA在第三季開始維持滿載，在與客戶討論及了解未來需求過後，閎康亦持續添購機台支援客戶。

閎康今年營運表現相當優異，第三季已創單季EPS、單季營收以及單季營業利益三項歷史新高的佳績，且今年前三季累積每股淨利4.20元，亦超越去年全年獲利；隨著閎康的知名度提升，來自國際大廠之分析需求亦伴隨成長。

為感謝員工為公司發展而付出，謝詠芬規劃明年為資深同仁及績優的員工額外再做一次加薪，而關鍵崗位的人才，則另發留才獎金，並規劃主管的員工認股權，相信藉由優於業界的薪酬制度及有利的產業趨勢帶動下，閎康將往世界級檢測實驗室目標持續邁進。

(工商 )