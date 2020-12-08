德國車廠福斯(Volkswegan)在中國大陸2家合資公司上汽大眾、一汽大眾傳出因車用晶片短缺而停產，但業界預估，缺「芯」狀態是因車市過熱、全球半導體產能吃緊造成，只是因為中國經濟最早復甦，才最早出現此現象，缺芯困境恐擴及各地、持續半年。但由於汽車產品周期長，供需早經預估，短期內並不會影響終端交付。

據《21世紀經濟報導》報導，除福斯2家公司，與戴姆勒(Daimler)、Volvo等多家國外車商合作的吉利集團，日商本田旗下2家公司也確定停產。業界表示，不只中國缺芯，影響是全球性，只是因為中國從疫情中復甦更快，需求比預期增加更大，所以率先暴露問題。

各種車用晶片都有產能難規劃、利潤過低導致半導體製造商優先生產其他晶片問題。汽車零件商表示：「汽車芯片周期長，產能不好規劃，正常年份也可能出現一樣問題，只是沒有被注意而已。晶片供應過多也會造成庫存、報廢，是把雙面刃。汽車芯片製程要求沒有手機高，和手機、5G比起來沒那麼多利潤，所以只要全球晶圓產能吃緊，常優先被排擠。」

資深汽車電子工程師朱玉龍認為，晶片短缺只是在這個月開始浮現，情況會持續到明年上半年，影響會涉及所有車商，按需求的排產恐無法跟上。但中國全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為影響有限，「不少車企一些車型還有庫存，車企也可以通過調整生產計畫來減少影響。消費者也可能選擇其他車企類似車型。我們預計明年中國汽車市場銷量依然會成長。」

(中時新聞網)