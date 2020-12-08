世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，世衛希望「儘快」造訪中國，調查新型冠狀病毒的起源，還說鼓勵民眾接種疫苗會比強制施打有效得多。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上說：「我們正在擬訂計畫，盼能儘快造訪中國。」

法新社報導，世衛今天表示，說服民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗會比試圖強制施打有效得多。

世衛說，如何展開新型冠狀病毒疫苗接種工作將取決於各國。

不過，這個聯合國衛生機構說，強制施打疫苗並非正確作法，還說過去有些相關案例可證明這類舉措只會招致更大規模的反對聲浪。

世衛免疫接種部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）在視訊記者會說：「我不認為強制接種是正確方向，特別是針對這些疫苗。」

「在沒有這類要求的情況下，鼓勵和幫助民眾施打疫苗會是更好的作法。」

「我不認為我們想得到有哪個國家會執行強制施打疫苗的舉措。」

歐布萊恩說，某些醫療場所可能需要或強烈建議工作人員接種疫苗，以確保員工與患者安全。

不過世衛專家承認，還需努力說服普羅大眾在疫苗推出後願意接種。

(中央社)