香港警方今日(8日)清晨拘捕前立法會議員「長毛」梁國雄及民陣召集人陳皓桓等8人，指他們涉嫌與今年7月1日非法集會遊行有關，案件交由港島總區刑事部跟進。

東網報導，警方今早6時許在屯門大興花園拘捕陳皓桓，並在九龍灣啟業邨拘捕梁國雄；民主黨前主席胡志偉、前立法會議員朱凱廸、東區區議員曾健成(阿牛)及陳榮泰。

另外，社民連鄧世禮及東區區議員徐子見亦被捕。這8名被逮捕人士年齡介乎24歲至64歲。

報導指，8名涉案人士中，陳皓桓及胡志偉分別被控煽惑他人、舉行或組織、及參加未經批准集結等3項罪名；梁國雄、朱凱廸及鄧世禮則被控舉行或組織、及參加未經批准集結等2項罪名；而曾健成、陳榮泰及徐子見被控煽惑他人參與未經批准集結。

今年3月份，民陣以書面形式通知警方，計劃於7月1號在港島舉辦公眾遊行。警方經考慮後向民陣發出「反對通知書」。

6月30日，陳皓桓、徐子見、胡志偉、曾健成和陳榮泰等人號召市民參與他們於隔天（7月1日)舉辦的未經批准遊行。7月1日當天，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱迪、梁國雄和鄧世禮，一同在灣仔杜老誌道至軒尼詩道一帶，組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結。

當天有約萬人上街示威，銅鑼灣及灣仔一帶有大批示威者利用雜物堵塞馬路、縱火和破壞商舖，呼喊反對《香港國安法》及香港獨立等口號。

(旺報 )