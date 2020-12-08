無業男子蛋襲台南「反送中」個展 原因竟是「國考壓力大」

在台灣的香港青年團體「邊城青年」日前巡迴至台南舉辦「反送中」意象展，主辦單位6日早上前往開展時，卻發現大門遭不明人士蛋襲。經轄區市警一分局員警調閱附近監視器後，鎖定1名李姓嫌犯（30歲，無業），並於7日晚間通知到案說明。男子自稱，因為國考壓力大、才會丟雞蛋，並無任何政治色彩。目前全案依《恐嚇公共安全罪》及《社會秩序維護法》等罪嫌函送台南地檢署偵辦。
在台灣的香港青年團體「邊城青年」日前巡迴至台南神學院圖書館，舉辦「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽。當展覽工作人員6日一早9時前往會場開展時，卻發現門口遭人丟雞蛋，並立即報案，並於臉書粉絲專頁上，強烈譴責暴力、恐嚇行為。
由於日前位於台北的在台港青庇護「保護傘餐廳」也遭人惡意潑排泄物，因此南警不敢大意，獲報後第一時間與警察局刑事警察大隊組成專案小組，過濾、訪查附近民眾及相關資料，調閱周遭監視器，於7日晚間找到李嫌，通知到案說明。
據悉，李嫌今年30歲、無業，疑因準備國考壓力大，以致心情不佳，於5日晚間18時在東區某賣場買了1盒雞蛋，並騎乘機車在市區閒晃。男子自稱，原本要至中西區某空地丟雞蛋，但當晚行經新樓街神學院圖書館（展覽會場）時，發現該處有塊空地，於是停下機車，朝該館外豎立的石頭丟2顆雞蛋，沒想到失手，以致雞蛋打中展場鐵門。
李嫌丟完雞蛋後就離去，剩餘雞蛋則隨意棄置路邊。李嫌自稱，自己沒有任何政治色彩，當時也不知道館內展覽什麼內容，對於主辦單位的反送中展覽，也沒有任何意見。
由於「邊城青年」在臉書上，公開指涉遭到「蛋襲」恐嚇，並譴責此次惡意破壞及恐嚇行為，因此警方訊後先請回李嫌，並依《恐嚇公共安全罪》及《社會秩序維護法》函送南檢偵辦。警一分局也稱，目前已立即針對展館場所，加強安全維護並積極偵辦，落實維護展館安全，保障活動順利完成。
(中時 )
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