紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周一表示，如果目前染疫住院的趨勢持續下去，紐約州可能禁止紐約市餐廳的室內用餐，並降低全州其他地方餐廳的室內用餐容客量。

古莫召開記者會表示：「我們將限制餐廳的室內用餐，5天內，如果紐約市的住院率無法穩定下來，我們就會關閉餐廳的室內用餐」。

他並表示，如果住院數持續飆升，最快周一就會在紐約市實施這個新措施。如果醫院不堪負荷，紐約州可能大規模關閉非必要商業，如同今年春季所實施的限制。但他表示，目前的形勢尚未惡劣到必須採取這樣的措施。

古莫強調，如果醫院量能達到臨界點，就有必要實施更多限制措施。根據7天平均住院率，如果一個地區料將在3周內達到9成量能，紐約州將「關閉」該區，因為「醫療系統不能被壓垮，醫療系統崩潰意味著人們將死在走廊的輪床上」。

美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）周一提出警告表示，在年底假期後，全美確診飆高的情況可能惡化。佛奇已經獲得美國總統當選人拜登延攬擔任首席醫療顧問。

在加州州長紐森（Gavin Newsom）發布命令後，加州數個人口最多的地區自周一起實施居家令，包括南加州的超過2300萬人與聖華金郡（San Joaquin County）約400萬人都將受到影響。舊金山市市長布里德（London Breed）亦已下令舊金山灣區（San Francisco Bay Area）於周日晚間10時進入封鎖。

加州總人口將近4000萬人，而這3個地區的人口就占了約四分之三。周日加州的單日確診人數突破3萬人，再創疫情爆發以來的最高記錄。

(時報資訊)