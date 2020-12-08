56歲知名作家吳淡如近年來淡出螢光幕，先前她自曝「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，還有週刊爆料她身家超過2億，是十足的演藝圈富婆。昨(7日)她發文分享信用卡被盜刷，有人趁她睡著時用她卡號亂買東西，且這一年來就有兩次，使她十分無奈。

吳淡如昨在臉書分享收到刷卡後的簡訊通知，表示：「這應該算今年我被偷的第二次！這一次希望可以破案，因為被盜刷的可能不是我而已！」而從截圖中可得知歹徒用她的卡號進行海外交易，單筆金額約在數千元到幾萬元不等，讓她發文求救有沒有在她刷卡銀行工作的朋友，「有人趁我睡覺在刷卡」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如打趣說：「而且這人在跟我賭我沒發現，越刷越多！」，「我猜是我刷卡住飯店的時候有人偷拍了後面的號碼，然後拿去在網路上買東西」，因她這張卡通常是海外旅遊跟慈善扣款用，所以一下就被她發現，有網友問：「被盜刷，銀行會退款給客戶嗎？會不會抓不到人也會叫我們繳款？」吳淡如則說：「正在等待結果」。

昨深夜，吳淡如更新說：「謝謝各位，請大家提防，他們在海外刷卡，因為這樣就不會傳驗證碼給本人，利用這個漏洞」，「謝謝各位已經解決問題了，我發現最近的盜刷情況很多」，其他有相關經驗的網友說：「通知發卡銀行，並將代繳帳戶先停止代繳，後續銀行就會通知你辦手續發新卡」、「後面的號碼我都用便利商店贈的點數貼起來喔，有人撕過也會知道」。

(中時新聞網)