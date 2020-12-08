央行祭出四大選擇性信用管制措施，出招遏止炒房現象，反應在8日盤面表現，營建股普遍出現拉回修正，愛山林（2540）一度大跌9％、冠德（2520）、遠雄（5522）盤中跌幅皆逾4％以上，走勢相對疲軟，建材營建指數下跌2.49％，排名類股跌幅第一。

央行總裁楊金龍宣布將以四大措施進行打房，鎖定公司法人、自然人、購地貸款與餘屋貸款限制，加強規範高風險貸款戶，為近十年來首度祭出房市信用管制措施。消息一出，受影響最大的營建類股8日同步走跌，金融類股也跌多漲少。

群益投顧分析，央行考量因素主要為全球經濟不確定性仍高，不希望銀行過度集中不動產授信，因此決定對不動產進行選擇性信用管制，由於央行從資金端來控制，預期對不動產投資市場會有降溫的作用。不過，中長期來看，利率仍處低點且經濟持續復甦，仍有利不動產市場。

在相關個股上，建議關注成屋存貨在低點，且合約負債持續往上的個股，其中國建（2501）具品牌效應且營運穩定，達麗（6177）2021年為入帳高峰，維持原先買進投資建議。

(工商 )