一名男網友因為腸胃不好，吃太辣的食物容易拉肚子，先前他約心儀的學妹一起吃麻辣鍋，吃完後還約看電影，他在看電影當中心生「便意」，但電影院座位在中間，他起身穿過座位時忍不住，竟直接排泄在褲子上，而且味道還非常重，他崩潰說「這次之後，我就再也沒有跟學妹聯絡，到現在還沒有交女朋友。」

該男網友在論壇「Zuvio校園」發文表示，文章標題「第一次約會就大便在褲子上 - Zuvio 校園」，他說高中時他約了心儀學妹去看電影，在這之前兩人先吃了麻辣鍋，但他忘記自己腸胃不好，只要吃很辣就一定會拉肚子，而且非常嚴重。

男子吃完麻辣鍋後，在看電影當中直接拉肚子在褲子上。（圖／翻攝自論壇「Zuvio校園」）

該男網友說，到了電影院，他開始感覺肚子有感覺，不過他和學妹坐在中間的位置，走出去廁所需要一點時間，電影播放當中他實在忍不住，竟然直接「拉在褲子上」，當下他感到超級丟臉，「因為那味道非常重，基本上我前面三排甚至五排都聞得到，這次之後，我就再也沒跟學妹聯絡了，到現在還沒交到女朋友。」

許多網友看到文章後紛紛留言，「就這證明，看電影要買最後一排靠走道，有什麼狀況就先溜走了」、「人總有三急，別讓陰影跟隨你」。

(中時新聞網)