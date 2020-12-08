國民黨積極布局2022地方選舉，反觀民進黨至今人選尚未明朗化，甚至連台北市黨部主委到現在都沒有，針對民進黨上周中執會提案要修改「黨職人員選舉辦法」，解除2年入黨參選資格，被認為是「吳怡農條款」。對此，民進黨副祕書長林飛帆今接受電台專訪表示，坦白講很多討論聚焦在吳怡農身上，但黨不會為個人調整選舉辦法，調整主因是看到入黨年輕人越來越多，不是吳怡農條款。

針對北市黨部主委問題，林飛帆表示，原本有意參選的薛凌、王孝維已發出聲明退選，確實有提議要修改選舉辦法，原因在於希望讓年輕人有更多機會。主持人追問，是否有被徵詢過意願，林飛帆說，他的黨籍在台南，沒有被徵詢過。

對於民進黨2022選舉布局，綠營支持者擔心恐重現2018大敗的情勢，林飛帆坦言，確實有聽過相關傳言，但他認為不用那麼早下定論，畢竟2022不是2018，因為台灣狀況已經不太依樣，畢竟政府防治非洲豬瘟、防疫等成果，有目共睹。

至於民進黨現多個執政縣市首長任期屆滿，傳出有意轉戰參選其他縣市首長，林飛帆說，現在主流民意確實希望做好坐滿，不希望帶職參選，他認為，黨內適合人選不至於很少。

此外，近期傳出內閣改組聲浪，林飛帆說，蘇院長上任這段期間經歷台灣艱困處境，像是從去年非洲豬瘟到今年防疫成果，蘇院長在這一年替台灣挺過關鍵關卡，也被國人認可，近期民調有7成肯定。

林飛帆不諱言，民進黨內確實有多聲音，但是蔡總統已經多次表明沒有要更換閣揆，如果仍還是有換閣揆聲浪，代表講不夠會繼續講。

(中時 )