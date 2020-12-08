34歲的李姓駕駛日前16時許報案，第四分局警方指出，李男稱其所有電動機車於3天前停放於本轄大墩一街遭人撞倒，李男雖未目睹但能敘述上情，員警覺得李男必有所本，便請其詳細說明。

警方說，李姓駕駛稱於某品牌電動機車電池交換站換電池時，交換站螢幕突顯示其電動機車有傾倒情事，李男檢視車身，果真發現機車左側車身有車損，李男回想機車可能傾倒時間，確認該時段機車當時是停在大墩一街，趕緊回到事故地點查看。

所幸現場有民間監視器，經員警檢視監視器影像清楚攝得事故過程，係一輛自小客貨車擦撞到李男的電動機車，事故後自小客貨車駕駛下車將機車扶正，然該駕駛未報案即駛離現場。

本案因電動機車自檢通知的科技加持，加上民間監視器攝得影像，員警迅速通知肇事自小客貨車張姓駕駛(男、34歲)到案說明，漂亮破案。

第四分局交通分隊長顏志明表示，車輛行駛發生交通事故後，須留在事故現場，否則將依道路交通管理處罰條例第62條第一項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置(逃逸)，處新台幣1000元以上3000元以下罰緩、吊扣駕駛執照一至三個月」，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

(中時 )